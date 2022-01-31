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Шукають свідків. У Києві вандали зруйнували мініатюру Будинку Крістера (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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31 січня, 17:08
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На скульптурі була табличка з описом, а також шрифтом Брайля
У столиці вандали познущалися з міні-скульптури
У столиці вандали познущалися з міні-скульптури / Фото: Колаж: Сьогодні

У парку Києва знищили мініатюру пам'ятника архітектури – копію Будинку Крістера. Зменшену копію двоповерхового будинку відомих садівників встановили у столичному парку "Горка Крістера" у грудні минулого року.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

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"Якісь недолугі особи зруйнували пам’ятний міні-будинок, який нещодавно встановили на честь будинку Крістера. Якщо хтось володіє інформацією про осіб, які це зробили – будемо дуже раді бачити у приватних повідомленнях. Анонімність гарантуємо", – пишуть у Мережі.

Міні пам'ятник архітектури зруйнували
Міні пам'ятник архітектури зруйнували / Фото: Київ Оперативний

Мініатюра була виготовлена з дерева. На скульптурі була табличка з описом українською та англійською мовами, а також шрифтом Брайля.

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Дім Крістера

Будинок Крістера – це втрачений цікавий зразок архітектури околиць Києва на Пріорці. Ця сім'я садівників активно займалася перетворенням столиці на місто-сад.

У соцмережі з'явилися фотографії, що залишилися від мініатюри. Вандали знищили скульптуру вщент.

Знищили Маленького принца

Нагадаємо, вандали двічі поглумилися над культовою скульптурою Маленького принца, яка вже багато років прикрашає Пейзажну алею. Принцу відірвали праву бронзову руку, в якій він тримав шаблю, а за кілька днів до цього невідомі вирвали бронзову фігурку лисеня, що стояв біля ніг Маленького принца.

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