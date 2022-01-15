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З аеропорту "Київ" терміново евакуювали людей – що сталося

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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15 січня, 14:51
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В аеропорту в Жулянах сталася НП – копам повідомили, що територію замінували. Зараз там шукають вибухівку
В аеропорту "Київ" сталася НП
В аеропорту "Київ" сталася НП / Фото: Колаж: Сьогодні

У міжнародному аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського (Жуляни) розпочали термінову евакуацію, усіх людей виводять на вулицю. На місце вже приїхала бригада рятувальників, поліцейські та кінологи. Вони шукають вибухівку.

Про це повідомляє "Типовий Київ".

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"Надзвичайна ситуація. Людям нічого не пояснюють, приїхала пожежна машина", – написали у публікації.

Що сталося?

У поліції Києва сайту "Сьогодні" розповіли, що надійшов анонімний дзвінок про мінування. Наразі копи перевіряють цю інформацію.

"Повідомлення про мінування аеропорту надійшло на електронну пошту. Наразі на місці працюють вибухотехніки та кінологи, проводиться перевірка приміщення аеропорту "Київ", – розповіли в поліції Києва.

Хвиля "мінувань" в Україні

В Україні за 13 січня "замінували" десятки будівель. Копи шукали вибухівку у Херсоні, Миколаєві, Хмельницькому, Черкасах та інших містах. Через це тимчасово закривали торгові центри та одну школу.

Поки що кіберполіція з'ясовує, хто стоїть за цією хвилею мінувань. Це одна людина, чи за цим стоїть кілька людей – все це встановлюється.

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