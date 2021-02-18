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З фракції "Голос" у Київраді виключили депутата, який вдарив коміка

18 лютого, 01:26

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Богатов відмовився добровільно здати мандат

Фракція партії "Голос" у Київраді виключила зі свого складу депутата Костянтина Богатова після інциденту між ним і стендап-коміком у арт-центрі "Братислава" 14 лютого.

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Про це повідомила прес-служба "Голосу" в Facebook.

"Костянтин Богатов більше не є частиною нашої команди. Фракція "Голосу" у Київраді проти будь-якого насилля як реакції на інакші культурні вподобання чи мистецькі смаки і не толеруватиме таких дій", – йдеться в повідомленні.

Богатов відмовився добровільно здати мандат, тому його колеги мають намір відкликати його за рішенням громади.

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"Нам неприємно ухвалювати таке рішення, але, на нашу думку, це єдиний правильний вихід", – також йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, під час стендап-концерту в одному з київських клубів 14 лютого між депутатом Київради від партії "Голос" Костянтином Богатовим і коміком Владиславом Капицею сталася сутичка – депутату не сподобалося, що під час виступів на сцені лунав мат. Перепалка закінчилася тим, що Богатов вдарив Капицю в обличчя, зламавши йому окуляри.

Ми також повідомляли, що 5 лютого на засіданні Ради сталася бійка між народними депутатами через виступ, що стосувався блокування трьох телеканалів.

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