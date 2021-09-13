Загадкова смерть в Києві. У дитячому таборі помер 12-річний хлопчик

Дитина звернулася до лікаря зі скаргою на нездужання і незабаром померла

Батько хлопчика Ігор виховував сина сам. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в дитячому таборі "Артек", який розташований в Пущі-Водиці, помер 12-річний Павло Т. Дитина приїхала на відпочинок з міста Кропивницький.

У поліції Києва "Сьогодні" підтвердили, що хлопчик помер 12 вересня.

"За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 115 з позначкою природна смерть. Оскільки на цей момент ще немає результатів експертизи, ми не можемо остаточно кваліфікувати цю подію", – розповіли в поліції Києва.

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У поліції поки не розповідають інші подробиці. Відомо, що хлопчика виховує батько-інвалід.

У самому таборі співробітники теж уникають спілкування з журналістами.

Медики, з якими ми поспілкувалися кажуть, що щойно заступили на зміну. Відомо, що хлопчик помер до приїзду швидкої допомоги.

Що відомо

Як повідомляє OBOZREVATEL, вранці, близько 9:00, дитину оглянув лікар – хлопчик звернувся зі скаргою на нездужання – і медик залишив його в палаті. Близько 12:00 лікар зайшов провідати неповнолітнього і побачив, що той не дихає – незважаючи на зусилля і реанімаційні заходи, житель Кропивницького помер. Тіло відправлено на експертизу.

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Павло жив разом з батьком Ігорем, який і займався його вихованням. Незважаючи на те, що у сім'ї є проблеми з фінансами, чоловік намагався дати своєму синові все необхідне.