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З Узбекистану, Азербайджану та Грузії. У Києві зловили групу нелегалів на ринку "Троєщина"

2 липня 2021 14:46

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Деяким з них загрожує штраф або примусове повернення додому

Затримання нелегалів в столиці. Фото: Нацполіція Києва/Facebook

Затримання нелегалів в столиці. Фото: Нацполіція Києва/Facebook

У Києві в ході рейду на ринку "Троєщина" виявили 26 іноземців, які незаконно перебували в Україні. Правопорушники прибули під виглядом навчання і працевлаштування, але у них закінчився строк законного перебування в країні.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

Деяким з них загрожує штраф до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або депортація.

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У поліції Києва нам розповіли, що подібні рейди на ринку "Троєщина" проводяться майже кожного тижня спільно з представниками управління державної міграційної служби України.

"В даному випадку, виявлені нелегали з Узбекистану, Азербайджану та Грузії. Ці люди були фіктивно працевлаштовані і працювали на цьому ринку продавцями і вантажниками. На територію України вони потрапили нелегально. 24 іноземці порушили правила перебування на території України. Їх примусово відправлять додому", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

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Раніше ми писали, що СБУ заблокувала два канали нелегальної міграції. У Луганській області правопорушники виготовляли підроблені документи в підпільній майстерні.

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