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Смертельна фотосесія зі зброєю. Школярка застрелила свого 16-річного друга

10 червня 2021 18:05

Ігор Сєров , Денис Беспалов

Школярка фотографувалася з пневматичною рушницею і вистрілила в 16-річного хлопця, він загинув

Під Києвом скоїли вбивство з рушниці. Колаж: "Сьогодні"

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У Бучі під час фотосесії зі зброєю школярка вистрілила в 16-річного товариша. Хлопець загинув на місці.

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Про це в Facebook повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

"У Бучі після складання ЗНО четверо школярів пішли до приватного маєтку одного із друзів, знайшли пневматичну рушницю та почали фотографуватись зі зброєю для соцмереж. В якийсь момент 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди товариша", – написав він.

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У поліції Київської області "Сьогодні" повідомили, що трагічна випадковість сталася в той час, коли діти по черзі фотографувалися з рушницею.

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"Все це сталося в будинку одного з підлітків, якому батько хотів подарувати цю рушницю", - розповіли нам в поліції Київської області.

За даними силовиків, також виникли запитання, чи законне дарування такої зброї неповнолітньому.

Раніше повідомлялося, що на Одещині 12-річний хлопчик застрелив школяра.

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