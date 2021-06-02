Через сильний вітер на автомобілі впало дерево в центрі Києва (відео)

Дерево також обірвало дроти – є небезпека ураження електричним струмом

У Києві в результаті негоди впало велике дерево. Постраждало кілька авто, які були припарковані поруч, а також обірвана лінія електропередач.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

Був сильний порив вітру. НП подія сталася на бульварі Лесі Українки, 28Б.

"Оборвані дроти лінії електропередач та пошкоджено кілька автомобілів", – пишуть в Мережі.

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На місці очікують відповідні спецслужби.

Раніше ми писали, що в Києві 18 травня сильні пориви вітру, що досягають 15-20 м/с, знову стали причиною зламаних і вивернутих з корінням дерев, розкиданих гілок і занепокоєння киян.

Нагадаємо, що раніше столицю вже заливало дощами, за три дня в місті випала місячна норма опадів і багато вулиць традиційно перетворилися на річки.