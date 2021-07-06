Побили кийками і відібрали гроші: двом працівникам поліції охорони в Києві повідомили про підозру

Поліція охорони була при виконанні. Фото: Прокуратура Києва/Facebook
У Києві двом працівникам поліції охорони повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Правоохоронці без приводу побили і пограбували чоловіка.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура в Facebook.
"Ці двоє поліцейських, бійці роти реагування, в момент скоєного були при виконанні службових обов'язків. Про напад стало відомо після того, як сам потерпілий звернувся за допомогою в поліцію. Після цього підозрювані і були затримані", – повідомили "Сьогодні" в прес- службі київської міської прокуратури.
Так, близько опівночі, 1 липня, двоє співробітників поліції охорони під надуманим приводом зупинили громадянина Республіки Вірменія та почали проводити незаконний особистий обшук, вимагаючи від нього грошові кошти в розмірі 500 гривень.
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"Поліцейські змусили чоловіка сісти в службовий автомобіль і вивезли його в безлюдне місце в районі Лісового масиву в Києві. Прибувши на місце, поліцейські почали наносити по тулубу потерпілого удари руками і гумовими кийками, після чого відібрали у нього 500 гривень і бездротові навушники, якими згодом розпорядилися на власний розсуд" , – пишуть в повідомленні.
Раніше ми писали, що в Києві чоловік кидався зі зброєю на поліцейських. Інцидент стався в Солом'янському районі Києва на вулиці Ушинського. Там чоловік з невідомих причин напав на правоохоронців з пістолетом.