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Побили та застосували сльозогінний газ: у Києві підлітки напали на пенсіонера (фото, відео)

2 серпня 2021 19:53

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Виявилось, що правопорушення сталося ще 31 липня на проспекті Науки

Правоохоронцям вдалось встановити особи дітей та їх місцезнаходження / Фото: колаж "Сьогодні"

Правоохоронцям вдалось встановити особи дітей та їх місцезнаходження / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві підлітки побили пенсіонера та застосували сльозогінний газ у його бік. Тепер їм загрожує обмеження волі на строк до п'яти років

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили в одному із телеграм-каналів відео, на якому троє хлопців кидали каміння та застосували сльозогінний газ у бік чоловіка, який впав, а вони продовжували його бити", - йдеться у повідомленні.

Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Фото: Відділ комунікації поліції Києва

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Правоохоронці з'ясували, що правопорушення сталося 31 липня на проспекті Науки. За декілька годин вдалось встановити особи дітей та їх місцезнаходження.

Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Фото: Відділ комунікації поліції Києва

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Нападниками виявилися троє неповнолітніх родичів, 2005, 2006 та 2009 років народження. Двоє з них раніше потрапляли в поле зору правоохоронців Наразі вони разом із батьками перебувають у територіальному управлінні поліції.

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Поліцейські встановили, що неповнолітні періодично вчиняли аналогічні правопорушення відносно перехожих. Наразі слідство встановило чотирьох потерпілих.За фактом хуліганства, вчиненого групою осіб відкрито кримінальне провадження.

Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Нагадаємо, раніше в Одесі підлітки влаштували пиятику на кладовищі. Неповнолітні сиділи на надгробних плитах, вживали алкогольні напої – цей вчинок обурив користувачів Мережі.

А на Полтавщині в селищі Градизьк шестеро підлітків влаштували на кладовищі шоу і знімали це на відео.

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