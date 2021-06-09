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Побили і силою заштовхали в машину: в Києві іноземці викрали чоловіка

9 червня 2021 14:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Зловмисникам загрожує до п'яти років в'язниці – всі четверо уродженці іншої держави

У Києві викрали чоловіка. Фото: Нацполіція / Facebook

У Києві викрали чоловіка. Фото: Нацполіція / Facebook

У Києві поліцейські затримали групу іноземців за викрадення людини, яка заборгувала гроші.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Києва в Facebook.

Від жінки надійшло повідомлення про те, що на перехресті проспекту Лобановського і вулиці Вузівської невідомі побили чоловіка, а потім силоміць затягли в машину.

Копи ввели в столиці спеціальну поліцейську операцію з розшуку та затримання зловмисників.

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"Між викрадачами та потерпілим напередодні виник конфлікт через несплату за виконані ремонтні роботи у квартирі. Тож для вирішення грошового питання чоловіки викрали 32-річного потерпілого та намагались вивезти за межі міста", – йдеться в повідомленні.

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Чотирьох зловмисників поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вони – уродженці іншої держави, 1993, 1994, 1994, 1995 років народження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України та повідомлено фігурантам про підозру. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в Харкові на парковці біля торгового центру "Французький бульвар" троє невідомих силоміць затягли в автомобіль Mercedes чоловіка, який при цьому чинив опір.

Нагадаємо, в Києві двоє чоловіків викрали жителя Троєщини, побили його і вимагали гроші за звільнення.

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