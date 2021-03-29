Побили і викинули в канаву: всі подробиці моторошного вбивства активіста та ветерана АТО в Києві

У Києві вбили 39-річного учасника АТО Олександра Мандича з позивним "Ташкент", його викрали з дому, вбили, а тіло викинули в канаву під Києвом.

Що сталося

Реклама

Ввечері 24 березня підозрювані, перебуваючи в квартирі активіста на Печерську, близько години утримували його силоміць і били.

Після цього чоловіка в напівпритомному стані примусово посадили в машину і вивезли в невідомому напрямку. Очевидцям вдалося запам'ятати зловмисників і їхній автомобіль.

Наступного дня, 25 березня, до правоохоронців звернулася співмешканка Мандича. Вона прийшла в квартиру і побачила справжній погром.

"З'ясувалося, що напередодні потерпілий мав конфлікт із зловмисниками. Коли вранці заявниця вирішила відвідати співмешканця, то побачила в квартирі розкидані речі, сліди крові на стіні й підлозі. Ми опитали свідків, які повідомили, що бачили біля під'їзду групу невідомих осіб і запам'ятали авто, на якому вони приїхали. По місту була введена спеціальна поліцейська операція. За добу ми оперативно встановили ймовірних злочинців", – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Реклама

У неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, зокрема ножовими пораненнями, знайшли в канаві.

Підозрюваних затримали

У вбивстві підозрюють двох уродженців Луганської області та одного жителя Києва. Вони неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців.

"За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тепер ми з'ясовуємо мотиви злочину і встановлюємо можливих співучасників", – додав керівник столичного главку.

В тренді Новий Київ: як змінюються столичні кінотеатри

У прокуратурі Києва нам відповіли, що підозрювані поки не поспішають співпрацювати зі слідством.

Боротьба з рейдерами

Протягом якогось часу Мандич протистояв рейдерам. Вони хотіли незаконно заволодіти його квартирою. Близькі розповідають, що громадський активіст навіть переховувався і паралельно збирав компромат.

Реклама

"Я дружив із Сашком дуже багато років. Мотивом убивства було, швидше за все, те, що квартирні рейдери хотіли "віджати" у Сашка його квартиру на Печерську в Києві. Я знаю, що довгий час Саша від них, рейдерів, переховувався. Він розумів , що на нього полюють. І паралельно, наскільки я знаю, збирав на цих людей компромат. Мабуть, через це його житло було все перевернуто догори дном – вони шукали компромат на себе, але не знайшли. Після цього вивезли Сашу і вбили його", – розповів один з близьких друзів вбитого Назар Приходько.

За словами Приходька, боротьба Мандича з рейдерами тривала близько пів року.

"Можливо, це і було мотивом", – сказав нам один з юристів з оточення вбитого.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама