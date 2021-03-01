Побили касира і вкрали гроші: в Святошинському районі пограбували кредитну установу (фото)

За скоєне їм загрожує від семи до дванадцяти років в'язниці

У Києві зловили двох чоловіків за розбійний напад на кредитну установу. Чоловіки напали на касира з газовим балончиком і, погрожуючи ножем, забрали з каси 20 500 тисяч гривень.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

Це сталося на проспекті Перемоги, вони побили касира і забрали з сейфа гроші.

"Ми встановили, що один із чоловіків зайшов до кіоску з надання кредитів, а інший закрив на ньому ролети вхідних дверей та вікон і залишився на вулиці. В середині приміщення зловмисник розпилив в обличчя касира сльозогінний газ, після чого декілька разів ударив потерпілого кулаком в різні ділянки тіла. Далі, погрожуючи ножем, змусив працівника закладу відчинити сейф, звідки забрав 20 500 тисяч гривень" , – розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишов.

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Поліцейські затримали їх на центральному залізничному вокзалі столиці. Ними виявилися раніше не судимі 31-річний і 19-річний уродженці Донецької та Вінницької областей.

Під час поверхневого огляду у підозрюваних вилучили два ножі і газовий балончик, які направили для проведення експертиз.

Чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави. За скоєне їм загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали підлітка, який викрав з ломбарду дорогоцінні ювелірні вироби на 500 тис. грн. як повідомили в Національній поліції в Одеської області, злочин скоєно на проспекті Добровольського в Суворовському районі міста. Невідомий зайшов у приміщення і розпорошив його працівниці в обличчя газ з балончика.

Крім того, в Харкові камери спостереження зафіксували крадіжку в поліклініці – до дитячого візка підходить жінка в білому халаті і швидко витягає з неї гаманець. Також на відео видно, як в парі з злодійкою працює дівчина, яка нібито заглядає у відкритий кабінет, а насправді прикриває спільницю.

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