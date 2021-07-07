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Згвалтував 13-річну і втік з-під варти: в Києві вручили підозру чоловікові

7 липня 2021 17:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Утікача зловили на даху одного з будинків на території Подільського району

На знімку підозрюваний. Фото: Прокуратура Києва/Telegram

На знімку підозрюваний. Фото: Прокуратура Києва/Telegram

У Києві підозрюваному в згвалтуванні 13-річної дівчинки, яка втекла з-під варти, повідомили про підозру і обрали запобіжний захід. 31-річний чоловік скоїв втечу з кімнати для затриманих.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва в Facebook.

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"6 липня підозрюваний втік з-під варти, віджавши ґрати, вийшов у двір управління і за допомогою пожежної драбини піднявся на дах будівлі, після чого зник у невідомому напрямку", – пишуть в повідомленні.

Крім того, з'ясувалося, що чоловік вказав анкетні дані іншої людини. Утікача зловили на даху одного з будинків на території Подільського району.

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Досудове розслідування здійснюється за двома статтями – ч. 4 ст. 154 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) і ч. 1 ст. 393 (Втеча з-під варти) КК України.

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Зловмиснику загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в Дніпрі мати 11-річного Родіона Волкова, якого в минулому році зґвалтували і вбили, вважає, що до смерті її сина причетна група підлітків – троє хлопців і одна дівчина.

Нагадаємо, 11-річний Родіон Волков серйозно захоплювався спортом і був гравцем дитячої футбольної школи "Енергія". Родіона згадують як талановитого, що подає надії спортсмена.

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