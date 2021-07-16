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Вивчають коло друзів. У Києві загадково загинув молодий хлопець (фото)

16 липня 2021 12:37

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Слідчі поки не можуть стверджувати, що це було саме самогубство

Загадкову смерть розслідують копи. Фото: колаж "Сьогодні"

Загадкову смерть розслідують копи. Фото: колаж "Сьогодні"

Співробітники столичної поліції встановлюють причини загибелі молодого хлопця, який впав з моста в Сирецькому парку і розбився на смерть. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні" в поліції, НП сталася на мосту, по якому курсують поїзди дитячої залізниці.

"Про трагедію стало відомо вчора пізно вночі. Загинув молодий хлопець 2003 року народження. Поки ми не можемо стверджувати, що це самогубство. На цей момент вся інформація перевіряється. Слідчі з'ясовують всі обставини трагедії. Перевіряють коло друзів молодої людини, і чим він сам займався, з ким спілкувався", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Шевченківського району.

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Хлопець розбився. Фото: Муніципальна охорона/Facebook

Хлопець розбився. Фото: Муніципальна охорона/Facebook

Раніше ми писали, що в київському метрополітені загинув чоловік. Це сталося між станціями метро "Дарниця" та "Лівобережна".

Нагадаємо, про схожий випадок на станції метро "Майдан Незалежності". Правоохоронцям і рятувальникам вдалося витягнути пасажира з-під вагону метро в Києві. Його з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні. Зараз рух поїздів станцій столичного метрополітену відновлено.

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