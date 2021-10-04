Відомий актор потрапив в потрійне ДТП в Києві: всі подробиці

У Києві сталося ДТП за участю відомого актора на вулиці Микільсько-Слобідська. В патрульній поліції Києва сайту "Сьогодні" підтвердили, що вчора була зафіксована аварія за участю трьох автомобілів.
П'яний водій
Так, на вулиці Микільсько-Слобідська Volkswagen зачепив автомобілі Subaru і Mercedes.
"На водія автомобіля Volkswagen інспектори патрульної поліції склали протоколи за статтею 124-й – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, а також по 130 статті – водіння автомобіля в нетверезому стані. Також була складена постанова за статтею 126 – відсутність прав на керування авто або відмову його надати", – повідомили нам в патрульній поліції Києва.
Там додають, що у них немає інформації про пасажирів, які знаходилися в автомобілі Volkswagen. В патрульній поліції не змогли підтвердити чи перебував в салоні цього автомобіля актор Михайло Жонін.
Так чи був хлопець
"Таке ДТП в Дніпровському районі дійсно було. На щастя, обійшлося без постраждалих", – повідомили нам в прес службі, відповідаючи на питання про ДТП, в якому учасником, нібито, був актор Михайло Жонін.
Однак, джерело в МВС підтвердив нам те, що актор театру і кіно Михайло Жонін дійсно був учасником ДТП в Дніпровському районі Києва в якості пасажира.
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Про Михайла Жоніна
- Народився 6 листопада 1974 місті Нова Каховка Херсонської області.
- У 1995 році закінчив Київський національний університет театру (курс М. Рушковського).
- Перша проба в кіно відбулася в 2002 році, коли режисери Борис Небцерідзе і Володимир Попков затвердили Михайла на епізодичну роль в серіалі "Лялька".
- Свого першого головного героя Михайло зіграв в 2008 році, в українському містичної мелодрамі "Зачароване кохання".
- Після виходу на екранах першого україномовного серіалу про медиків "Черговий лікар" Михайло Жонін набув популярності не тільки в Україні і Росії, але і в Казахстані, де теж демонструвався цей фільм. Актор зіграв одного з головних героїв – хірурга Андрія Мазура.
- Співпрацював з театрами "Ательє 16", "Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра", "Вільний" та іншими.
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