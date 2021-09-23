Як у лихі 90-ті. У Києві розгромили дві маршрутки з людьми в салоні – фото

Усі автобуси маршруту №150 припинили перевезення пасажирів – власники побоюються нових нападів

У Києві розбили скло в маршрутках / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 23 вересня близько 16:00 двоє чоловіків побили скло в двох автобусах Volvo Hybrid, що здійснює перевезення на 150 маршруті. Директор компанії "Транс-Сіті" вважає, що погроми влаштували представники громадського об'єднання "Український стяг", щоб отримати гроші.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Як стався інцидент

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На зупинці "Кирилівська церква" у напрямку до Троєщини з автобуса вийшов хлопець спортивної статури, дістав з куртки молоток і кілька разів ударив ним лобове скло автобуса. Усередині при цьому перебували пасажири.

Фото "Сьогодні"

"Другий напад стався на кінцевій зупинці маршруту – вулиця Милославська – інший хлопець типової зовнішності, проходячи повз автобуса, запустив каменем у лобове скло", – розповів сайту "Сьогодні" Сергій Бородін, директор компанії "Транс-Сіті".

За словами Бородіна, на місце викликали поліцію.

"Зловмисників намагалися затримати наші водії, але вони були не одні. У хлопців явно була група підтримки. Вони відштовхали водіїв і нападники втекли", – додає Сергій Бородін.

Залякують перевізників: хочуть "данину"

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За його словами, компанія працює на чотирьох маршрутах у місті. Поки що всі автобуси 150-го маршруту припинили перевезення пасажирів.

"Вже тиждень, як тероризують маршрут №205 – нам просто не дають працювати. Ми звернулися у поліцію із заявою. Мені здається, що нас просто залякують. Чому? Хочуть грошей, як це було в лихі 90-ті. Не платимо їм грошей – вони нас залякують. Нам довелося дати команду всім автобусам припинити роботу і повернутися в парк", – розповідає Бородін.

Він додає, що вони так вирішили, щоб не наражати на небезпеку пасажирів, водіїв і своє майно. Якщо поліція не відреагує на інцидент, перевізники обіцяють вийти на акцію протесту.

"Вітрове скло для автобуса Volvo коштує 100 тисяч гривень! Це офіційна вартість і скла зараз у наявності немає. Якщо так піде і далі, вони будуть стріляти по маршруткам з гранатометів. Зараз усі наші водії їдуть у парк. Якщо не буде реакції від правоохоронців, то завтра наші водії вийдуть під КМДА і перекриють Хрещатик", – додав Бородін.

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