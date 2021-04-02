Карантин? Не чули! У центрі Києва пройшло масове гуляння (відео)

Поки київська влада обговорює можливість посилення карантинних обмежень аж до введення комендантської години і намагається стримати зростання темпів поширення коронавірусу, деякі жителі міста забули про ситуацію в столиці України.
Користувач Facebook Дмитро Раїмов опублікував на своїй сторінці відео, зняте в історичному центрі міста – на Контрактовій площі.
На знятих кадрах – натовп молоді танцює під музику і співає пісні. При цьому маски можна побачити лише на декількох з них, про соціальнe дистанцію геть не доводиться говорити.
Нагадаємо, за минулу добу в Києві виявили 1150 нових випадки інфікування COVID-19. На цьому тлі мер столиці Віталій Кличко попередив: якщо ситуація не стабілізується, можуть бути введені додаткові обмеження.
На сьогодні в столиці необхідно носити маски у всіх місцях загального користування, заборонена робота ТРЦ, культурних і спортивних установ (крім професійних змагань), ярмарків, всі масові заходи, заклади громадського харчування працюють тільки на винос, а з 5 квітня громадський транспорт працюватиме тільки за спецперепустками.
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