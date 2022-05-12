Київ накрив ураган зі зливою, багато районів без світла (фото, відео)

У Києві ввечері 12 травня почався ураган зі зливою. Негода ламає дерева, вириваючи разом з корінням. У багатьох районах столиці перепади напруги та зникла електрика.
Про це повідомляє Telegram-канал "Реальний Київ".
Жителям столиці рекомендують залишатися вдома та закрити вікна, щоб перечекати негоду.
Ураган у Києві. Фото: Сьогодні
У Києві вирує негода. Фото: Реальний Київ
Повідомляється, що в деяких районах піднявся пил через вітер і смердить гаром (це через пожежі в екосистемах).
Проблеми зі світлом
Електрика зникла у Подільському, Святошинському, Дарницькому районах, а також на Троєщині.
В офіційному повідомленні від ДПЕК йдеться про те, що через погодні умови в Київській області спостерігається велика кількість обривів на електролініях через падіння дерев. Людей просять не наближатися до повалених дерев ближче ніж на 8 метрів. Також закликають не залишати дітей без нагляду. Усунення аварій ускладнюється через негоду.
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