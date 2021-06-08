Київ накрила негода: у місті затопило вулиці (фото, відео)

У Дніпровському районі затопило дороги. Фото: ПознякиОсокоркиХарківській / Facebook

Сьогодні, 8 червня, столицю накрила негода. Дощ пройшов у всіх районах міста, місцями з градом. У Мережі з'явилося багато відео, в яких люди та автомобілі долали водні перешкоди, проте одне перевершило всі інші.

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Відео та фото опублікували на сторінці "ПознякиОсокоркиХарківський" у Facebook.

На перетині вулиць Празької та Алматинської авто просто "пливуть" дорогою.

"Тут, напевно, не знають, що таке водостоки", – підписав фото Євген Ігнатенко.

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Також з'явилося відео дощу з градом, яке опублікували жителі Позняків.

Нагадаємо, раніше злива затопила Маріуполь. Через сильний дощ дороги виявилися затопленими, у місцевих жителів загинула домашня птиця.

Також сайт "Сьогодні", традиційно порівнявши три прогнози – від народного синоптика Леоніда Горбаня (з інфографікою), Укргідрометцентру і узагальнений прогноз погодних сайтів, – з'ясував, що чекає Україну в першому літньому місяці – червні.