Киян переполохала колона швидких з включеними мигалками (відео)

У Києві спостерігається скупчення автомобілів швидкої допомоги, які колоною рухаються по бульвару Лесі Українки з увімкненими світловими маячками.

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Очевидці стверджують, що автомобілі медиків зібралися недалеко від будівлі ЦВК, а потім рушили у бік вулиці Грушевського. Вони припускають, що медики зібралися мітингувати.

У департаменті охорони здоров'я КМДА сайту "Сьогодні" повідомили, що це не київські автомобілі.

"Швидкі не наші. Чиї – не знаємо", – повідомили в департаменті охорони здоров'я КМДА.

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Там уточнюють, що всі київські швидкі мають свій бортовий номер.

"Можливо хтось закупив автомобілі і їх переганяє по місту. Наших автомобілів там немає. У нас все спокійно. Всі швидкі задіяні в роботі по місту", – пояснили нам в Центрі екстреної медицини та медицини катастроф Києва.

Раніше ми повідомляли, що з 1 січня набувають сили нові правила часу прибуття швидкої допомоги в Україні.

Також нагадаємо, у Києві біля травмпункту вишикувалася черга з швидких.

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