Русский
$ 28,4
34,85
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Киян переполохала колона швидких з включеними мигалками (відео)

6 січня, 14:36

Олександр Марущак , Марія Дмитренко

Очевидці припускають, що медики зібралися мітингувати

У Києві спостерігається скупчення автомобілів швидкої допомоги, які колоною рухаються по бульвару Лесі Українки з увімкненими світловими маячками.

Реклама

Очевидці стверджують, що автомобілі медиків зібралися недалеко від будівлі ЦВК, а потім рушили у бік вулиці Грушевського. Вони припускають, що медики зібралися мітингувати.

У департаменті охорони здоров'я КМДА сайту "Сьогодні" повідомили, що це не київські автомобілі.

"Швидкі не наші. Чиї – не знаємо", – повідомили в департаменті охорони здоров'я КМДА.

Реклама

Там уточнюють, що всі київські швидкі мають свій бортовий номер.

"Можливо хтось закупив автомобілі і їх переганяє по місту. Наших автомобілів там немає. У нас все спокійно. Всі швидкі задіяні в роботі по місту", – пояснили нам в Центрі екстреної медицини та медицини катастроф Києва.

Раніше ми повідомляли, що з 1 січня набувають сили нові правила часу прибуття швидкої допомоги в Україні.

Також нагадаємо, у Києві біля травмпункту вишикувалася черга з швидких.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ авто вулиця кортеж швидка допомога
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Падіння стовпів на Шулявському мосту: чи отримають власники розбитих машин компенсації
Падіння стовпів на Шулявському мосту: чи отримають власники розбитих машин компенсаціїНадзвичайні події
5 років тюрми за червону зірку на шапці: у Львові копи затримали
5 років тюрми за червону зірку на шапці: у Львові копи затримали "фаната СРСР"Україна
"Нова скульптура": в Києві автомобіль в'їхав в стовп і повис (відео)Надзвичайні події
Нічого святого. Вандали поглумилися над пам'ятником героям АТО в Києві (фото)
Нічого святого. Вандали поглумилися над пам'ятником героям АТО в Києві (фото)Надзвичайні події
У Києві чоловік ударив співробітницю метрополітену, його досі шукають
У Києві чоловік ударив співробітницю метрополітену, його досі шукаютьНадзвичайні події
На Київщині згвалтували сімнадцятирічну дівчину (фото)
На Київщині згвалтували сімнадцятирічну дівчину (фото)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти