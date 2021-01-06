Киян переполохала колона швидких з включеними мигалками (відео)

У Києві спостерігається скупчення автомобілів швидкої допомоги, які колоною рухаються по бульвару Лесі Українки з увімкненими світловими маячками.
Очевидці стверджують, що автомобілі медиків зібралися недалеко від будівлі ЦВК, а потім рушили у бік вулиці Грушевського. Вони припускають, що медики зібралися мітингувати.
У департаменті охорони здоров'я КМДА сайту "Сьогодні" повідомили, що це не київські автомобілі.
"Швидкі не наші. Чиї – не знаємо", – повідомили в департаменті охорони здоров'я КМДА.
Там уточнюють, що всі київські швидкі мають свій бортовий номер.
"Можливо хтось закупив автомобілі і їх переганяє по місту. Наших автомобілів там немає. У нас все спокійно. Всі швидкі задіяні в роботі по місту", – пояснили нам в Центрі екстреної медицини та медицини катастроф Києва.
Раніше ми повідомляли, що з 1 січня набувають сили нові правила часу прибуття швидкої допомоги в Україні.
Також нагадаємо, у Києві біля травмпункту вишикувалася черга з швидких.
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