Киянин забив квартиру мотлохом під стелю: як очищали проблемну квартиру (відео)

Киянин два десятки років зносив додому різний мотлох – старі речі, зламані телевізори, офісні крісла, обдерті дивани і безліч макулатури. Непотребом він захарастив квартиру аж до стелі – загалом зібрав чотири тонни.

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Як звільняли квартиру від бруду, бачила журналіст новин "Сьогодні" Людмила Гаврилюк.

Чоловік мешкав із матір'ю. Та ані вона, ані сусіди до сьогодні ради цьому дати не могли.

Десяток чоловіків та один величезний трактор – так поліцейські та комунальники визволяли квартиру від сміття.

Господар квартири був таким гостям не радий.

"Я нікуди не вийду. Яке ж це сміття? Ну не все ж сміття", – опирався чоловік.

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Та його мати так не вважає. Жінка втомилася жити на сміттєзвалищі. Тому й написала заяву до поліції.

"Вона є власницею і повідомила про те, що її син на ім'я Євген постійно стягує сміття в квартиру. Мати проти, щоб син збирав сміття", – розповів Роман Каркавін, дільничний офіцер Голосіївського управління поліції.

Декілька хвилин пручань – і обуреного киянина везуть до місцевого відділку.

Кореспондент розповіла, що зайти всередину було просто не можливо. Вся двокімнатна квартира була просто заставлена різним непотрібом. Лише через годину комунальникам вдалося розчистити невеличкий прохід до кімнат, і побачене усередині шокувало усіх.

Автори: Людмила Гаврилюк, Михайло Головненко Відео: Сьогодні

"Холодильники, отаке, всякий хлам. Ого, там на причепів чотири-п’ять", – бідкається комунальник.

Дитячі рюкзаки, кілька десятків парасольок, купа різної побутової несправної техніки, кілограми макулатури і навіть міжкімнатні двері. Усе зарахаращено так, що пробратися до іншої кімнати можна лише рачки.

"Аби пройти до балкона – це надо акробатом бути. Там мусора по самий потолок загружено. Так само осьо кухня загружена, тут загружено", – розповідає ще один комунальник.

Усе це сміття Євген зносив понад двадцять років. На п’ятдесяти квадратних метрах помістилося більш як чотири тонни непотребу.

"Є люди, які схильні до хворобливого накопичення сміття у себе вдома. Вони часто не можуть зупинитися. Така людина не може радіти, що її оце все майно, яке для неї здається цінним, що його виносять", – каже громадська активістка Марина Давидова.

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Мешканці багатоповерхівки кажуть, що таргани, клопи і навіть щури дошкуляють через сусіда усім.

"Кожного вечора я бачу, як він виходить і тягне ну все, що можна на смітнику знайти. Це елементарна антисанітарія. Тут розводяться таракани, клопи. І це все там гниє, і всі жителі цим дихають", – жаліється один із сусідів.

До речі, у Полтаві жінка навіть з купи непотребу проклала тунелі і облаштувала усередині кімнати. Там і мешкала.

Юристи кажуть, що примусити таких власників квартир вивезти сміття чи не збирати його – неможливо. Це їхня власність, а вона захищена законом. Можна звертатися до суду, втім максимум, що станеться – вони сплатять штраф... трохи бльше ста гривень.

"Це його особиста власність. Це тільки звертатися до ЖЕКу, до поліції і до санітарно-епідеміологічної служби, до райдержадміністрації про те, щоб склали акти і потім люди могли звертатися до суду", – каже юрист Олена Канонець.

Першу машину непотребу вивезли на сміттєзвалище. Та роботи в захламленій київській квартирі ще на три дні.

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