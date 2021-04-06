Киянка приносила в квартиру тварин і морила їх голодом (фото, відео)

Волонтери врятували з пекла на Троєщині близько 20 котів

У Києві волонтери виявили квартиру, де жінка містила тварин і практично не стежила за ними. У соцмережах опубліковано відео, на якому видно запущену квартиру. З власних джерел сайту "Сьогодні" стало відомо, що згадана квартира знаходиться на Троєщині.

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На відео, яке опублікували на сторінці "Притулок Ірини Добролюбова" в Facebook, жінка розповідає, що її квартира знаходитися зверху.

Там явно давно ніхто не прибирав – підлога встелена настилом коричневого кольору від котячих екскрементів.

"Це просто жах. Моя квартира знаходитися вище. Це просто кошмар, всей цей сморід і жах. Ми викликали сюди поліцію, сусіди писали скарги, але ніхто не приїхав", – додає жінка за кадром.

У квартиру раніше було неможливо потрапити – ніхто не відкривав двері.

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На відео чутно, як нявкають коти, а також в кадр потрапляє кілька котячих переносок.

На дивані сидить жінка, яка обіймає двох тварин. Вона кричить комусь: "Пішов геть! Закрий рота!". Швидше за все, це і є господиня квартири. Вона лається з чоловіком, який мав намір вдарити жінку.

За інформацією волонтерів, жінка забирала тварин в квартиру нібито, щоб допомогти їм, але ніякої допомоги не надавала. Так само відзначається, що волонтерам вдалося врятувати тварин.

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Всього вдалося врятувати 20 котів. Вони виснажені, і мають явні проблеми зі здоров'ям.

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Зараз для них шукають нові сім'ї і просять жителів столиці взяти по двоє котів на пересмикування. Всі гарненькі, ласкаві, ручні, поки трошки страшненькі і не дуже приємно пахнуть, але це з часом виправиться.

"Жінка з психічними розладами збирала породистих і просто красивих котів з усієї України. Її ніхто і ніколи не перевіряв, доступу в квартиру не було, тому точної кількості загублених котячих життів ми не дізнаємося", – повідомляється на сторінці притулку Ірини Добролюбової.

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У комунальному підприємстві "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" відзначають, що раніше до них ніхто не звертався з стосовно неналежного утримання тварин в цій квартирі. Перевірку обіцяють провести найближчим часом.

Раніше ми писали, що в Дніпрі волонтери врятували верблюда від загибелі.

Також нагадаємо, в Хмельницькому рятувальники прийшли на допомогу собаці, яку закрили в квартирі. Тривалий час тварина вилиці під замком.

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