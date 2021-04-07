Київська Оболонь бунтує проти нового ЖК: проспект Рокоссовського перекрито

Люди стверджують, що забудовник не планує створювати достатню соціальну інфраструктуру

Жителі Києва організували протест проти запланованого будівництва нового житлового комплексу в Мінському масиві, перекривши дорогу.

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Про це повідомили на сторінках жителі Оболоні й Мінського масиву в Facebook.

На знак протесту проти подальшої забудови мікрорайону оболонці перекрили проспект Маршала Рокоссовського, через що рух машин дорогою між вулицями Полярною і Кондратюка виявився неможливим.

Це було зроблено, щоб показати, наскільки ускладниться рух транспорту після будівництва нового ЖК. Люди стверджують, що забудовник не планує створювати нову достатню соціальну інфраструктуру.

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Новий житловий комплекс з десятків багатоповерхівок має сукупно дати понад 6,3 тисячі додаткових квартир. Його планують звести на території колишнього тепличного господарства агрокомбінату "Пуща-Водиця".

Фото: facebook.com/I.LOVE.OBOLON

Крім того, згідно з планом забудови, з цією метою збираються знести Олександрівський сквер та місцевий гаражний кооператив, що також обурило людей.

Фото: facebook.com/I.LOVE.OBOLON

На транспарантах протестувальників написано: "Збережи гаражі", "Не позбавляйте людей майна" і "Ми не дамо забрати наші гаражі".

Фото: facebook.com/minskiymassiv

Варто зазначити, що цей протест уже не перший. Але незважаючи на всі попередні акції, 15 березня комітет Київради проголосував за проєкт, а 16 квітня столичні депутати планують внести його на розгляд в зал засідань.

Нагадаємо, що минулого року жителів столиці стурбувало будівництво в зеленій зоні між вулицею Малишка і Броварським проспектом.

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Також стало відомо, що на місці стадіону на вулиці Академіка Вернадського планують побудувати житловий комплекс.

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