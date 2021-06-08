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Київські митники перехопили понад 60 діамантів з Америки (фото)

8 червня, 12:48

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Загальна орієнтовна вартість коштовностей – 11 тисяч 600 доларів США

Вилучені діаманти. Фото: Київська митниця / Facebook

Вилучені діаманти. Фото: Київська митниця / Facebook

Київські митники затримали понад півсотні американських кольорових діамантів. Коштовне каміння відправник намагався переслати в Україну з Балтімора, не задекларувавши належним чином.

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Про це повідомляє Київська митниця в Facebook.

61 діамант, з яких найбільші і найдорожчі – два жовтих (вартістю 5,3 тисячі доларів США) і три безбарвних (2900 доларів США), і ще два діаманта незвичайного небесно-блакитного кольору з зеленим відтінком – знайшли при спробі переслати їх в міжнародних поштових відправленнях під виглядом розподільника документів.

Вилучені діаманти. Фото: Київська митниця / Facebook

Вилучені діаманти. Фото: Київська митниця / Facebook

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"Три міжнародні поштові відправлення від одного й того самого відправника з американського Балтимора прямували на адресу киянина та мешканців Дніпра. Згідно декларацій, у цих посилках мали знаходитися "розподільники документів" вартістю 0 доларів США", – йдеться в повідомленні.

Вилучені діаманти. Фото: Київська митниця / Facebook

Вилучені діаманти. Фото: Київська митниця / Facebook

У відправленнях виявили камені в зіппакетах з рукописними позначками, характерними для дорогоцінних каменів (про масу, кольор, чистоту і т.д.).

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Вилучені діаманти. Фото: Київська митниця / Facebook
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Вилучені діаманти. Фото: Київська митниця / Facebook

Отже, дорогоцінні камені відправник намагався переслати в Україну, не задекларувавши належним чином. У всіх випадках складено протоколи про порушення митних правил ст. 472 Митного кодексу України.

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Діаманти вилучено. Їх загальна орієнтовна вартість – 11 тис. 600 доларів США (319 тис. гривень).

Раніше ми писали, що в Київській області банда злочинців вкрала діамант за 400 тисяч доларів.

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Також нагадаємо, у Вінницькій області чоловік пограбував магазин з іграшковим пістолетом.

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