Київський апеляційний суд призупинив роботу через повідомлення про мінування

У Києві 15 січня повідомили про замінування приміщення Київського апеляційного суду.
Про це повідомляє прес-служба Київського апеляційного суду в Facebook.
"Суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій", – йдеться в повідомленні.
За інформацією прес-служби, працівників і відвідувачів евакуювали.
Раніше ми писали, що на Виноградарі "мінували" автомобіль.
Нагадаємо, що в Києві невідомий надіслав на електронну адресу торгово-розважального центру River Mall повідомлення про те, що будівля замінована.
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