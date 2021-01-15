Київський апеляційний суд призупинив роботу через повідомлення про мінування

Всіх співробітників і відвідувачів суду евакуювали

У Києві 15 січня повідомили про замінування приміщення Київського апеляційного суду.

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Про це повідомляє прес-служба Київського апеляційного суду в Facebook.

"Суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій", – йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, працівників і відвідувачів евакуювали.

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Раніше ми писали, що на Виноградарі "мінували" автомобіль.

Нагадаємо, що в Києві невідомий надіслав на електронну адресу торгово-розважального центру River Mall повідомлення про те, що будівля замінована.

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