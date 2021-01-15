Русский
$ 28,06
33,99
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Київський апеляційний суд призупинив роботу через повідомлення про мінування

15 січня, 15:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всіх співробітників і відвідувачів суду евакуювали

У Києві 15 січня повідомили про замінування приміщення Київського апеляційного суду.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Київського апеляційного суду в Facebook.

"Суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій", – йдеться в повідомленні.

В тренді
У Києві на Будинку культури з'явилися прапори "ДНР" (фото)

За інформацією прес-служби, працівників і відвідувачів евакуювали.

Реклама

Раніше ми писали, що на Виноградарі "мінували" автомобіль.

Нагадаємо, що в Києві невідомий надіслав на електронну адресу торгово-розважального центру River Mall повідомлення про те, що будівля замінована.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ суд поліція мінування поліція Києва

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

На Воскресенці жінка викинула з вікна трирічну дитину: відео з місця трагедії
На Воскресенці жінка викинула з вікна трирічну дитину: відео з місця трагедіїНадзвичайні події
Киян переполохала колона швидких з включеними мигалками (відео)
Киян переполохала колона швидких з включеними мигалками (відео)Надзвичайні події
На Київщині згвалтували сімнадцятирічну дівчину (фото)
На Київщині згвалтували сімнадцятирічну дівчину (фото)Надзвичайні події
У Києві масово викрадають Outlander: чому саме її
У Києві масово викрадають Outlander: чому саме їїНадзвичайні події
На Подолі
На Подолі "непроста людина" напідпитку заїхала на авто під ялинку : відеоНадзвичайні події
Атака на потяги метро в Києві: розбили вікна чотирьох вагонів
Атака на потяги метро в Києві: розбили вікна чотирьох вагонівНадзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти