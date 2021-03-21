"Києву завдано шкоди, і це погано": історики про погром на Банковій

Вчора протестувальники пошкодили будівлю Офісу президента на вулиці Банковій, 11, – розбили скло в дверях, розписали фарбою мармурові стіни і граніт. За попередніми підрахунками, завдано шкоди майже на два мільйони гривень. Найбільше не пощастило дверям, які обгоріли і відновленню вже не підлягають. Принаймні так заявляють фахівці.

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Ми поцікавилися у київських істориків, чи мають цінність ці двері.

"Я вважаю, що погром – це однозначно погано. Я, звичайно, не впевнений, що ці двері оригінальні, але в будь-якому разі ці двері кращі за більшість у Києві. Це приклад хороших дверей. У будь-якому разі будівлі завдано шкоди. Робітникам доведеться відмивати мармур, граніт, скла, двері. Людина, яка любить своє місто, так не чинить. Я завжди на боці міста, споруд і дверей. А якщо місту завдають шкоди, то це дуже погано", – розповів сайту "Сьогодні" Семен Широчин, краєзнавець, дослідник архітектури Києва.

Інші історики, з якими ми поспілкувалися, відзначають, що будівля Офісу президента, звичайно ж, історична. Але двері, про які йдеться, багато разів переробляли, як і вікна в цьому будинку. Там постійно проводили столярні роботи.

Будівля, в якій розміщений Офіс президента на вулиці Банковій, 11, – історична. Її звели в 1936-1939 роках за проєктом архітектора Сергія Григор'єва шляхом реконструкції двох триповерхових будинків ХІХ століття, в яких був штаб Київського військового округу.

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Цікаво, що реконструкцію проводили одночасно з будівництвом будівлі нинішнього Кабміну. Після війни тут розміщувався ЦК Компартії України, а після 1991 року – Адміністрація глави держави.

Більш докладно про те, що відбувалося в центрі Києва, читайте в матеріалі: Підпалили Банкову – підсумки жорсткої акції прихильників Стерненка під ОПУ (фото, відео)

Відео: Сьогодні

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