Києву не вистачає санітарів. Труп чоловіка більше години пролежав на Троєщині (фото)

Фото: Троєщина

Жителів столичної Троєщини обурила ситуація, коли труп чоловіка більше години пролежав на пішохідній доріжці по вулиці Бальзака.

"Була швидка і поліція, накрили тіло, щось записали і поїхали", – пишуть у соціальних мережах. На опублікованих фото видно, що повз накрите тіло ходять діти і мами з колясками.

У поліції Києва розповіли, що на Троєщині раптово помер місцевий жітель1952 року народження.

"На тілі не виявлено слідів насильницької смерті. За висновками медиків, чоловікові стало погано, і він раптово помер. На місце виїжджала слідчо-оперативна група, яка все задокументувала і поїхала на черговий виклик", – розповіли нам в поліції Києва.

Фото: Троєщина

На місце приїхали родичі чоловіка, вони вирішили дочекатися приїзду санітарів. У поліції пояснили чому так довго не забирають тіло.

"Проблема в тому, що санітари, які виїжджають забирати тіла не справляються з раптовими смертями, які відбуваються по місту. На все місто працює 1 або 2 автомобіля. Правоохоронці викликали їх відразу, але, вони, на жаль, знаходяться ще в дорозі і не доїхали на лівий берег. На жаль, таке часто трапляється, коли лежить накрите тіло, а люди змушені проходити повз і дивитися на нього", – кажуть в поліції Києва.

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