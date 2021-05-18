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Був на тренуванні. Кличко розминувся з копами, які прийшли до його будинку

18 травня, 09:46

Олександр Марущак , Тетяна Очеретяна

Мер міста був на вулиці, коли до його будинку зайшли озброєні люди в шоломах – подробиці "Сьогодні"

Правоохоронці прийшли до будинку мера Києва Віталія Кличка за вулицею Богдана Хмельницького, 30. Однак з головою міста вони розминулися.

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Про це "Сьогодні" повідомили в оточенні Кличка.

Силовики прийшли ще близько 7:30. Люди в шоломах заповнили під'їзд.

За словами джерела, тоді мер ще був на ранковому тренуванні і вони не перетнулися. При цьому більше нічого поки не говорять, крім як про абсурдність їх візиту. За їх словами, мера і так можна знайти і він завжди відкритий для спілкування.

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Також Кличко пустив журналістів до своєї квартири і запропонував попити чаю. Вибачився за недороблений ремонт. Коли з'ясувалося, що обшуку не буде, мер Києва помітно розслабився.

Нагадаємо, раніше правоохоронці проводили обшуки на комунальних підприємствах міста. Тоді Мер Києва Віталій Кличко назвав це тиском на столичну владу і особисто на нього, а також придушенням місцевого самоврядування.

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