Кокаїн в кавоварках: митники перехопили поставку наркотиків до Києва (фото)

Київські митники затримали міжнародну посилку з 400 грам кокаїну в трьох гейзерних кавоварках.
Про це повідомляє прес-служба Київської митниці в Facebook.
Так, посилку з Іспанії, яка прямувала одержувачу з України перехопили митники.
"В посилці знаходилося три кавоварки вартістю 260 євро. Саме в цих побутових гейзерних кавоварках, безпосередньо у ємкостях для води, було виявлено загалом 400 г кокаїну", – йдеться в повідомленні.
Фігурантів, які були причетні до пересилання міжнародного поштового відправлення, затримали.
Раніше ми повідомляли, що в Києві зловили організатора постачання наркотиків – кокаїну на 4 млн вилучили в дитячих іграшках.
Раніше ми писали, що в Дніпрі правоохоронці затримали подружжя, які через інтернет-магазин продавали медичні препарати і БАДи з вмістом психотропних речовин з РФ.
Також нагадаємо, в Рівне вчителька попалася на торгівлі наркотиками.
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