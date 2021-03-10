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Кокаїн в кавоварках: митники перехопили поставку наркотиків до Києва (фото)

10 березня, 12:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У посилці знаходилося три кавоварки вартістю 260 євро

Київські митники затримали міжнародну посилку з 400 грам кокаїну в трьох гейзерних кавоварках.

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Про це повідомляє прес-служба Київської митниці в Facebook.

Так, посилку з Іспанії, яка прямувала одержувачу з України перехопили митники.

"В посилці знаходилося три кавоварки вартістю 260 євро. Саме в цих побутових гейзерних кавоварках, безпосередньо у ємкостях для води, було виявлено загалом 400 г кокаїну", – йдеться в повідомленні.

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Фігурантів, які були причетні до пересилання міжнародного поштового відправлення, затримали.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві зловили організатора постачання наркотиків – кокаїну на 4 млн вилучили в дитячих іграшках.

Раніше ми писали, що в Дніпрі правоохоронці затримали подружжя, які через інтернет-магазин продавали медичні препарати і БАДи з вмістом психотропних речовин з РФ.

Також нагадаємо, в Рівне вчителька попалася на торгівлі наркотиками.

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Київ наркотики митниця какаїн кавоварка

Джерело: Сьогодні

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