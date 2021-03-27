Кокаїну на 400 тис. гривень: у Києві чоловік продавав наркотики за біткоіни (фото)

У Києві зловили 20-річного чоловіка, який працював "кур'єром" в Інтернет-магазині з продажу наркотичних засобів.

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Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Чоловік відправляв наркотики через поштові відділення – вказівки щодо кількості та обсягу замовлень він отримував від так званого "куратора", з яким спілкувався виключно з допомогою месенджера.

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"Дилер, намагаючись убезпечити себе від викриття, орендував у столиці гараж, який використовував як склад. "Заробітну плату" отримував криптовалютою Bitcoin, яку потім обготівковував в пунктах обміну валют", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника розфасований кокаїн, вартість якого за цінами "чорного" ринку становить понад 400 тис. гривень.

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Фігуранта затримали за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту.

Раніше ми писали, що правоохоронці в трьох областях затримали групу торговців наркотиками. Спецоперацію провели в Дніпрі, Харківській та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, раніше в Київській області СБУ викрила організаторів потужної наркоугруповання. Щомісячний "прибуток" зловмисників склав майже 70 млн грн.

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