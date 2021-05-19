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"Колумбайн – відродження": підлітки в соцмережах обговорювали напад на школу

19 травня, 21:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Правоохоронці встановили автора повідомлення про напад, він зізнався, що просто жартував

Правоохоронці виявили в месенджері Telegram груповий чат під назвою "Колумбайн – відродження", де школярів закликали до скоєння злочинів. Учасниками чату були 169 користувачів.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

В ході аналізу змісту листування між учасниками чаті 18 травня правоохоронці виявили повідомлення: "Завтра школа номер 250 города Киев запомнит этот день навсегда" .

У чаті підлітки обговорювали напад на школу. Джерело: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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Інший користувач цього ж чату розмістив фото рушниці "ІЖ 81", яке він нібито викрав у свого батька.

"Правоохоронцями оперативно встановлено автора першого повідомлення, яким виявився 15-річний учень іншої школи", – йдеться в повідомленні.

За результатами невідкладного обшуку за адресою його проживання виявлено та вилучено мобільний телефон і персональний комп'ютер.

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За словами неповнолітнього, вказане повідомлення в чаті він зробив в жарт, а з автором поста про рушницю незнайомий.

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"З учнем та його батьками правоохоронці провели профілактичну бесіду та наразі встановлюють особу і місцезнаходження іншого користувача чату, який виклав фото рушниці", – відзначили в прокуратурі.

Нагадаємо, 20 квітня 1999 року в США в старшій школі "Колумбайн" двоє учнів – 18-річний Ерік Харріс і 17-річний Ділан Кліболд – застрелили 13 людей і поранили ще понад 20, після чого наклали на себе руки.

Інцидент в школі "Колумбайн" вплинув на подальші випадки стрілянини в школах. У 2009 році соціолог Ральф Ларкін написав, що Харріс і Кліболд заклали сценарій для наступних випадків стрілянини в школах.

Нагадаємо, 11 травня 2021 року в Казані 19-річний Ильназ Галяве влаштував стрілянину в гімназії № 175, загинули 10 людей.

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