Комендантська година на паузі, але небезпека лишилася. Що відбувається у понеділок у Києві

У столиці запрацюють магазини й транспорт

Оборона Києва. Фото Reuters

У понеділок, 28 лютого, вранці в Києві закінчилася затяжна комендантська година. Проте її дія переривається лише вдень, повідомляє КМДА.

У Києві з 08:00 запрацюють:

продуктові магазини;

комунальний транспорт;

поїзди метро курсуватимуть значно рідше, ніж зазвичай.

Столична влада просить не виходити на вулицю і не пересуватися містом без необхідності. Також наголошується, що у Києві відбулися деякі зміни:

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"Після 08:00 ви вийдете в місто, побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, що з'явилися на вулицях Києва".

Водночас небезпека у місті залишається – у столиці продовжуються вуличні бої практично у кожному районі міста. Виходити з дому просять лише у разі нагальної потреби – коли потрібно купити продукти чи ліки.

З 28 лютого комендантська година з 22:00 до 7:00

У Києві та Харкові чути вибухи

Вранці 28 лютого у Києві та Харкові знову чути звуки вибухів. У Мережі пишуть, що це працює українська система протиповітряної оборони (ППО).

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Прорив у Київ провалився

Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Були знищені колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.