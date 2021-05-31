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Конопель на 8 млн: під Києвом чоловік вирощував у підвалі будинку наркотики (фото)

31 травня, 10:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Підвал був обладнаний датчиками температури і вологості, освітленням, лампами обігріву та вентиляторами для сушіння

У Київській області зловмисник у підвалі власного будинку влаштував два приміщення під вирощування наркотичних рослин в штучних умовах.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Києва.

Незаконно вирощував коноплі 54-річний житель села Петрушки Бучацького району.

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"Нарколабораторію з вирощування конопель він облаштував у підвалі будинку, обладнавши її спеціальним приладдям: датчиками температури і вологості, освітленням, лампами обігріву та вентиляторами для сушіння", – йдеться в повідомленні.

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Копи виявили підвішені рослини конопель, які вже сушилися (40 кг) і 25 одиниць різного устаткування для їх вирощування.

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Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько восьми мільйонів гривень.

Нагадаємо, що за попередніми результатами всеукраїнського опитування легалізацію медичного канабісу підтримують 70% українців .

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