Конопель на 8 млн: під Києвом чоловік вирощував у підвалі будинку наркотики (фото)

У Київській області зловмисник у підвалі власного будинку влаштував два приміщення під вирощування наркотичних рослин в штучних умовах.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Києва.
Незаконно вирощував коноплі 54-річний житель села Петрушки Бучацького району.
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"Нарколабораторію з вирощування конопель він облаштував у підвалі будинку, обладнавши її спеціальним приладдям: датчиками температури і вологості, освітленням, лампами обігріву та вентиляторами для сушіння", – йдеться в повідомленні.
Копи виявили підвішені рослини конопель, які вже сушилися (40 кг) і 25 одиниць різного устаткування для їх вирощування.
Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько восьми мільйонів гривень.
Нагадаємо, що за попередніми результатами всеукраїнського опитування легалізацію медичного канабісу підтримують 70% українців .