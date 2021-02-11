Контрабанда на 10 мільйонів: до Києва хотіли ввезти велику партію сигарет (фото)

Зараз готується клопотання до суду про накладення арешту на вилучене майно

В аеропорту "Бориспіль" вилучили партію сигарет загальною вартістю майже 10 млн гривень.

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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Так, в Україні з Об'єднаних Арабських Еміратів через Міжнародний аеропорт "Бориспіль" контрабандою ввезли більше 10 тонн тютюнових виробів під виглядом споживчих товарів.

"Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вживаються заходи для встановлення співучасників злочину, готується клопотання до суду про накладення арешту на вилучене майно", – написали в пресслужбі.

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Раніше ми писали, що магазини обманюють покупців – 90% iPhone в Україні – контрабанда.

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці вилучили 29 смартфонів iPhone 12 , які українець намагався провезти в багажі.

Дивіться сюжет – контрабанда діамантів на 17 млн гривень:

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