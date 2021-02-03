Коронавірус в Києві: за добу виявили 330 нових випадків (карта)

У Києві виявили 330 нових випадків коронавіруса. Підтверджених випадків в столиці всього 129164.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому – 73,
- Дніпровському – 70,
- Деснянському – 67.
Захворіли:
- 178 жінок у віці від 18 до 89 років,
- 139 чоловіків у віці від 18 до 89 років,
- 6 дівчат від 2 до 16 років і 7 хлопчиків від 2 до 16 років.
15 летальних випадків від вірусу за добу – всього 2392. За добу госпіталізували 32 пацієнта.
За добу 2370 подолали коронавірус – всього 73515.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що національний план вакцинації передбачає надання послуг на безоплатній основі всім українцям, а першими щеплення отримають вразливі категорії населення.
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