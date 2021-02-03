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Коронавірус в Києві: за добу виявили 330 нових випадків (карта)

3 лютого, 12:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За добу госпіталізували 32 пацієнта

У Києві виявили 330 нових випадків коронавіруса. Підтверджених випадків в столиці всього 129164.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницькому – 73,
  • Дніпровському – 70,
  • Деснянському – 67.

Захворіли:

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  • 178 жінок у віці від 18 до 89 років,
  • 139 чоловіків у віці від 18 до 89 років,
  • 6 дівчат від 2 до 16 років і 7 хлопчиків від 2 до 16 років.
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15 летальних випадків від вірусу за добу – всього 2392. За добу госпіталізували 32 пацієнта.

За добу 2370 подолали коронавірус – всього 73515.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що національний план вакцинації передбачає надання послуг на безоплатній основі всім українцям, а першими щеплення отримають вразливі категорії населення.

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Київ статистика карантин коронавірус

Джерело: Сьогодні

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