Коротко і по справі. Що відомо про масштабну пожежу в будинку, по даху якого бігав Саакашвілі (фото, відео)

У Шевченківському районі Києва на вулиці Костьольній, 5 горів житловий будинок. Зараз рух перекрито, але вогонь вже ліквідували.
Цей будинок відомий тим, що у 2017 році Михайло Саакашвілі забрався на дах і хотів звідти зістрибнути. Детальніше про пожежу і цю будівлю – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".
Жителів евакуювали, а рятувальники боролися з вогнем
На місце події відразу були направлені рятувальники з найближчих Державних пожежно-рятувальних підрозділів.
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Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що горить дах, площа пожежі складала 150 кв.м. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі
О 8:14 пожежа була локалізована, а о 8:38 її ліквідували.
На місці працювало 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 39 осіб особового складу підрозділів Головного управління.
Зазначимо, що у зв'язку з НП рух по вул. Костьольній перекрито в обидва боки.
Важливо додати, що спочатку повідомлялося, що пожежа сталася в будинку за номером 2-В, але насправді загорівся 5-й.
Пожежники гасять загоряння / Фото: ГСЧС
Дим від пожежі видно здалеку / Фото: Киев Сейчас
Біля будівлі зібралося багато роззяв / Фото: Сьогодні
Будинок, по даху якого бігав Саакашвілі
У грудні 2017 року Михайло Саакашвілі забрався на дах цього будинку, оскільки за ним прийшли нібито представники СБУ, які намагалися його затримати.
Тоді Саакашвілі на даху вів переговори з правоохоронцями. Він говорив, що, якщо до нього доторкнутися, він стрибне вниз.
У підсумку співробітники СБУ зняли політика з даху, і він був затриманий.
Як зараз виглядає будинок, що горів у Києві
На місці працюють рятувальники. Фото: "Сьогодні"
Вогонь ліквідували. Фото: "Сьогодні"
Будинок після пожежі зсередини. Фото: "Сьогодні"
Що відомо про будинок на вулиці Костьольній
Костьольна вулиця виникла у 1830-х роках під сучасною назвою (від Олександрівського костелу, розташованого у верхній частині вулиці). У 1934-1991 роках мала назву "вулиця Челюскінців" (на честь подвигу учасників полярного дрейфу на пароплаві "Челюскін" у 1934 році).
Будинок № 5 – житловий будинок 1871 року, у стилі модерн. Надбудований у 1913 році, у 1914 році, до будівлі прибудований флігель. Архітектор П. Тустановський.
Спочатку року в пожежах загинули понад 1000 українців
За даними ДСНС, в Україні тільки за останню добу, 6 жовтня, відбулося 412 пожеж, п'ять чоловік померли у вогні. А з початку року сталося 60 784 загоряння, 1168 чоловік загинули, 1012 – постраждали.
Найбільше загорянь – 20 329 – було в житлових секторах.
Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках:
- необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
- несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.
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