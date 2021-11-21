Хресна хода під час негоди: у Києві дерево вбило молоду жінку

У Києві 20 листопада оголосили штормове попередження, тож на вулиці небезпечно

У Києві дерево вбило молоду дружину протоієрея / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Гідропарку під час хресної ходи на 35-річну жінку впало дерево. Жінку звали Марія, вона була дружиною настоятеля храму Преображення Господнього Української православної церкви (знаходиться на Вирлиці) протоієрея Сергія Коцаря.

Про це пише на сторінці у Facebook "Храм Єрусалимської ікони Богородиці Київ".

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Інцидент стався 20 листопада.

"У престольне свято у храмі мученика Валерія, що на Гідропарку, під час хресної ходи під час пориву вітру на матінку Марію впало дерево і вона від отриманих травм померла на місці", – йдеться у повідомленні.

Жінці було 35 років. У протоієрея залишилося четверо дітей.

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У Києві оголосили штормове попередження

Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у м. Києві 20 листопада оголосило штормове попередження.

"За інформацією Укргідрометцентру, 20 листопада вдень у Києві пориви вітру 15-24 м/с (і рівень небезпеки, жовтий)" , – йдеться у повідомленні.

Основні рекомендації під час сильного вітру:

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всі вікна щільно закрийте, приберіть з балконів та лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

при сильному вітрі сховайте в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поряд з ними автотранспорт.

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