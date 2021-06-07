Кричав і кликав на допомогу: в Києві біля моста Патона з Дніпра виловили іноземця (відео)

У поліцію звернулися перехожі, які почули крики і зрозуміли, що чоловік зараз потоне

У столиці виловили в Дніпрі потопаючого іноземця. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві працівники річкової поліції допомогли іноземцю, який тонув, вибратися з Дніпра на берег. Чоловік просто не розрахував свої сили.

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Про це повідомляє Нацполіція Києва в Facebook.

У поліцію від громадян надійшов виклик про те, що в річці Дніпро в районі моста імені Патона в воді чоловік. Він кричав і кликав на допомогу.

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"Потерпілим виявився 31-річний громадянин іншої держави. Нам він пояснив, що вирішив поплавати, але не розрахував сили. Ми доставили його на берег та у подальшому передали родичам. Від госпіталізації чоловік відмовився", – каже старший інспектор сектору превенції відділу поліції в річковому порту Київа Володимир Горлач.

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Правоохоронці закликають громадян бути обережними, купатися тільки в спеціально відведених для цього місцях, а також не запливати за буйки.

Раніше ми писали, що в Америці дитина тонув чотири хвилини на очах у відпочиваючих дорослих.

Нагадаємо, що в Луцьку врятували двох школярок, які тонули в ріці.