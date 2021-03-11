Курйозна ДТП під Києвом: п'яний капітан не зміг розминутися з військовим літаком

У Василькові Київської області сталася ДТП за участю військового літака МіГ-29 і елітної автівки Volkswagen Touran.

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Про це повідомляють джерела Obozrevatel.

"Виконуючий обов'язки інженера другий ескадрильї військової частини А1789 капітан Ш. 1974 р.н., перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння (0,2 проміле) і керуючи власним автомобілем Volkswagen Touran, номерний знак КРМ 255, виїхав на територію рульової доріжки аеродрому військової частини, де допустив зіткнення з задньою частиною військового літака МіГ-29, який в той час буксирував до місця стоянки", – йдеться в повідомленні.

Джерела зазначають, що в результаті зіткнення військовий літак загорівся. Через аварію літак отримав термічні і механічні пошкодження двигуна і інших агрегатів бойової машини. А водій авто отримав забої грудної клітини і м'яких тканин обличчя.

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За даним фактом військова прокуратура Київського гарнізону почала досудове розслідування.

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