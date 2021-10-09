Легковик на швидкості влетіла в маршрутку – з'явилося відео страшного ДТП у Києві

У Мережі опублікували відео моменту зіткнення легкового автомобіля і пасажирського автобуса в Києві на Броварському проспекті.
Сапис опублікував "Київ оперативний".
На відео видно, як легковик на величезній швидкості рухався по тій же смузі, що і автобус. Коли авто наблизилося, водій не зменшив швидкість, а протаранив задню частину автобуса.
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Унаслідок удару громадський транспорт розвернуло на дорозі – маршрутка відлетіла в стовп на узбіччі і буквально розкололася об нього.
Що відомо про постраждалих?
У соцмережах пишуть, що внаслідок аварії двоє людей загинули, проте журналістам "Сьогодні" правоохоронці спростували цю інформацію – поки жертв немає. Постраждали щонайменше семеро людей.
Найчастіші причини ДТП
- Порушення правил маневрування.
- Перевищення безпечної швидкості.
- Недотримання дистанції.
- Порушення правил проїзду перехресть.
- Управління транспортом в стані сп'яніння.
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