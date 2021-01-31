У Києві новорічну ялинку викинули з 12-го поверху просто під вікна (фото)

Сьогодні в Києві на Осокорках, на вул. Софії Русової, 7, сімейна пара викинула з 12-го поверху ялинку просто туди, де саме гуляли діти.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Сусіди підібрали новорічне дерево і в супроводі поліції повернули його господарям.
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Чоловік і дружина погодилися, що їхній вчинок не можна вважати нормальним, і водночас попросили не перебільшувати.
Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який бігав по сходовому майданчику із сокирою в руках і погрожував сусідам.
Орендували квартиру на три місяці, а потім продали за підробленими документами та сховалися – у столиці шахраї надурили чоловіка на 60 тисяч доларів, дивіться в нашому сюжеті:
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