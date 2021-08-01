Лежав закривавлений біля авто: під Києвом жорстоко порізали таксиста (фото)

Місце події, де порізали таксиста. Колаж: "Сьогодні"
У Київській області в селі Крюковщина знайшли закривавленого таксиста – його голову намагалися проломити каменем.
У поліції Київської області сайту "Сьогодні" підтвердили факт жорстокого побиття таксиста.
"Це сталося сьогодні о третій годині ночі. Зараз слідчий відділ встановлює всі подробиці і деталі цієї справи", – повідомили сайту "Сегодня" в поліції Київської області.
Непритомного чоловіка виявили на автодорозі біля міста Вишневе. Недалеко від нього стояло відкрите авто.
Як з'ясували правоохоронці, 37-річний місцевий житель працював таксистом. На його тілі медики виявили безліч ударів. Чоловіка з двома ножовими пораненнями в шию і одним в голову доставили до Боярської центральної районної лікарні.
Зараз правоохоронці з'ясовують усі деталі інциденту.
Раніше ми писали, що в Києві іноземці викрали чоловіка. Також напередодні повідомлялося, що в Києві спіймали чотирьох зловмисників, які викрали водія таксі. За даним фактом розпочато досудове розслідування.