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Лежав закривавлений біля авто: під Києвом жорстоко порізали таксиста (фото)

1 серпня 2021 15:19

Олександр Марущак , Юлія Ляхова

На тілі чоловіка виявили два ножових поранення в шию і одне в голову

Місце події, де порізали таксиста. Колаж: "Сьогодні"

Місце події, де порізали таксиста. Колаж: "Сьогодні"

У Київській області в селі Крюковщина знайшли закривавленого таксиста – його голову намагалися проломити каменем.

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У поліції Київської області сайту "Сьогодні" підтвердили факт жорстокого побиття таксиста.

"Це сталося сьогодні о третій годині ночі. Зараз слідчий відділ встановлює всі подробиці і деталі цієї справи", – повідомили сайту "Сегодня" в поліції Київської області.

Непритомного чоловіка виявили на автодорозі біля міста Вишневе. Недалеко від нього стояло відкрите авто.

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Як з'ясували правоохоронці, 37-річний місцевий житель працював таксистом. На його тілі медики виявили безліч ударів. Чоловіка з двома ножовими пораненнями в шию і одним в голову доставили до Боярської центральної районної лікарні.

Зараз правоохоронці з'ясовують усі деталі інциденту.

Раніше ми писали, що в Києві іноземці викрали чоловіка. Також напередодні повідомлялося, що в Києві спіймали чотирьох зловмисників, які викрали водія таксі. За даним фактом розпочато досудове розслідування.

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