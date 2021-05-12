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Ліквідація аварії в Києві: бетономішалку підняли за допомогою крана, але це ще не все (фото, відео)

12 травня, 15:18

Ігор Сєров , Ольга Кравченко

Для усунення наслідків аварії до справи будуть залучати другу бетономішалку

У Києві на проспекті Леся Курбаса рятувальникам вдалося підняти бетономішалку, яка сьогодні перекинулася в результаті п'яної аварії. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ігор Сєров, до ліквідації ДТП будуть залучати іншу бетономішалку.

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Так, співробітники ДСНС підняли бетономішалку, проте сама бочка поки ще лежить на землі.

А машину будуть буксирувати за допомогою іншої бетономішалки.

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Поки невідомо час закінчення робіт.

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Раніше ми писали, що на місці аварії під час ліквідації НП сталася пожежа – загорілася бетономішалка, коли її намагалися відрізати від заснування.

Також ми писали, як на проспекті Курбаса намагаються прибрати наслідки п'яного ДТП. Через аварію утворилася пробка протяжністю два кілометри.

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