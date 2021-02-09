Липові права європейського зразка: в Києві зловили шахраїв (відео)

За рік на фальшивках людина заробляла по 20 млн гривень

У Києві затримали чоловіка, який робив підроблені посвідчення. Організував цілу схему – і найняв два десятки працівників, розповідає кореспондент "Сьогодні".

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Клієнтів шукали в інтернеті. За 43 тисячі гривень – обіцяли їм зробити права європейського зразка – через автошколи Польщі. Але всі документи були липові.

Відео: Сьогодні

Надсилали їх поштою. У поліції підрахували – за рік на фальшивках людина заробляла по 20 мільйонів гривень.

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