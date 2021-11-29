Листя коки з Перу. У Києві працював міжнародний канал постачання сировини для виготовлення кокаїну (фото)

У Києві СБУ викрила потужний міжнародний канал постачання сировини для виготовлення кокаїну. Листя коки надходило в Україну з Республіки Перу.
Про це повідомляє прес-служба СБУ Києва та області у Facebook .
"Причетний 41-річний мешканець столиці. Його спільник – громадянин РФ, виступав у ролі кур’єра. Він отримував міжнародні відправлення через різні поштові відділення. За попередніми даними, щомісяця організатор ввозив в Україну майже 20 кілограмів нарковмісної сировини. Вартість такої партії становить 50 тисяч доларів США", – йдеться у повідомленні.
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Зловмисника впіймали після отримання кур'єром чергового міжнародного відправлення – понад 10 кг забороненої речовини.
Повідомили про підозру
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта у Києво-Святошинському районі виявлено та вилучено 30 розфасованих пакетів із листям коки.
"Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – додають до СБУ.
Триває слідство.
Скільки наркотиків вилучили з початку року
За даними Нацполіції, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їхня орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.
В яких областях знайшли найбільше наркотиків:
- Дніпропетровська;
- Харківська;
- Донецьк.
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