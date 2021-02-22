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Любовна драма? На Святошино зіпсували автомобіль (фото)

22 лютого, 13:09

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Поки не ясно за що помстилися власнику автомобіля

На вулиці Верховинній невідомі розмалювали автомобіль Mitsubishi lancer. На білому кузові написали великими літерами слово "тварь", повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Поки не ясно за що помстилися власнику автомобіля – неправильне паркування або це черговий любовний або сімейний конфлікт. Власника біля автомобіля не було. Можна собі уявити, як він здивуватися, коли побачить свою машину.

Фото: "Сегодня"

Раніше ми писали, що депутату зіпсували авто в Кропивницькому.

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Київ авто вандалізм Святошино зіпсували

Джерело: Сьогодні

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