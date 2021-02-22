Любовна драма? На Святошино зіпсували автомобіль (фото)

Поки не ясно за що помстилися власнику автомобіля

На вулиці Верховинній невідомі розмалювали автомобіль Mitsubishi lancer. На білому кузові написали великими літерами слово "тварь", повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Поки не ясно за що помстилися власнику автомобіля – неправильне паркування або це черговий любовний або сімейний конфлікт. Власника біля автомобіля не було. Можна собі уявити, як він здивуватися, коли побачить свою машину.

Фото: "Сегодня"

Раніше ми писали, що депутату зіпсували авто в Кропивницькому.

Нагадаємо, вандали облили фарбою пам'ятник героям АТО, розташований в парковій зоні на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Берестейська".

Раніше вандали знову познущалися над стародавніми стінами Національного заповідника "Софія Київська". На них знову з'явилися мистецтва невідомих.

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