"Людей не боїться". У Києві загубився двометровий удав (фото)

Величезного удава загубили у Голосіївському районі столиці під час прогулянки під будівлею економічного факультету універститету імені Тараса Шевченка

Удава загубили біля економічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка / колаж "Сьогодні"

У Києві у Голосіївському районі розшукують домашнього ручного удава, який загубився під час прогулянки в зеленій зоні перед будівлею економіческогго факультету КНУ ім. Т. Шевченка.

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Оголошення з'явилося у місцевій групі в Facebook.

Господиня стверджує, що удав не є небезпечним і зовсім не боїться людей.

"Неотруйна змія, розмір близько 2 метрів. Людей не боїться. Раптом хтось зустріне – буду вдячна за достовірну інформацію про місцезнаходження", – пише вона.

У разі повернення удава живим і неушкодженим жінка пообіцяла грошову винагороду.

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Нагадаємо, у Харкові місцева жителька знайшла змію у своїй квартирі. Її ловили поліцейські.

Раніше в Харкові жителі вулиці Конторської, яка проходить уздовж річки Лопань, скаржилися на сусідство зі зміями. Не раз помічали їх у дворах, під'їздах і навіть у квартирах.

Також ми розповідали, як себе вести, щоб змія не напала.