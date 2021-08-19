Київ
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 День Незалежності України - 2021 ⚡ Відставка Віталія Кличка 📽 Одеський кінофест ✈ Нові авіарейси з України
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

"Людей не боїться". У Києві загубився двометровий удав (фото)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
19 серпня, 23:12
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Величезного удава загубили у Голосіївському районі столиці під час прогулянки під будівлею економічного факультету універститету імені Тараса Шевченка
Удава загубили біля економічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка / колаж "Сьогодні"
Удава загубили біля економічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка / колаж "Сьогодні"

У Києві у Голосіївському районі розшукують домашнього ручного удава, який загубився під час прогулянки в зеленій зоні перед будівлею економіческогго факультету КНУ ім. Т. Шевченка.

Реклама

Оголошення з'явилося у місцевій групі в Facebook.

Господиня стверджує, що удав не є небезпечним і зовсім не боїться людей.

"Неотруйна змія, розмір близько 2 метрів. Людей не боїться. Раптом хтось зустріне – буду вдячна за достовірну інформацію про місцезнаходження", – пише вона.

У разі повернення удава живим і неушкодженим жінка пообіцяла грошову винагороду.

Реклама

Нагадаємо, у Харкові місцева жителька знайшла змію у своїй квартирі. Її ловили поліцейські.

Раніше в Харкові жителі вулиці Конторської, яка проходить уздовж річки Лопань, скаржилися на сусідство зі зміями. Не раз помічали їх у дворах, під'їздах і навіть у квартирах.

Також ми розповідали, як себе вести, щоб змія не напала.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Більше новин
Україна
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Опитування
погода
курс долара
опитування
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти