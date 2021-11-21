Марш Гідності: Офіс президента взяли під посилену охорону

У центрі Києва зібралися кілька тисяч людей, дехто негативно висловлюється про роботу президента

Учасники акції до Дня Гідності та Свободи вирушили до Банкової. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві взяли під посилену охорону Офіс президента України, доки у центрі міста відбувається хода до Дня Гідності та Свободи.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Деякі учасники акції негативно висловлюються про роботу президента, спілкуючись із журналістами. Також на Майдані Незалежності вивісили величезний банер з критикою Володимира Зеленського.

Після ходи учасники сформували нову колону, скандують: "Зелю геть!" Вони вирушили до Офісу президента.

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Інші заходи у Києві

Сьогодні вранці провели молебень біля каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні та покладання квітів до меморіалу і пам'ятного хреста. На алеї Героїв Небесної Сотні зібралися родичі загиблих та побратими. Туди ж прибули й перші офіційні особи країни – президент, прем'єр-міністр, голова ВР.

На Майдані Незалежності, біля монумента Незалежності, відкрили вуличну виставку "Мальована історія Майдану" – графічний роман-виставку про Революцію Гідності. А з 9-ї до 23-ї години на Майдані Незалежності з LED-екранів транслюють фільм, що складається з унікальних архівних кадрів, знятих під час Революції Гідності.

Крім того:

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З 16 по 31 листопада у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" відбувається фотовиставка "Майдан – фортеця духу".

З 21 по 30 листопада у читальній залі Державного архіву м. Києва пройде виставка архівних документів "До Дня Гідності та Свободи".

21 листопада у Київському академічному театрі "Колесо" відбудеться спектакль "Ми, Майдан".

День Гідності та Свободи

2005 року в Україні було запроваджено свято День Свободи. Його відзначали 22 листопада на згадку про події Помаранчевої революції.

Коли до влади прийшов Віктор Янукович, свято скасували. 22 січня відзначали свято День Соборності та Свободи України.

Цьогорічне свято з'явилося після Революції Гідності у 2013 році, коли президентом став Петро Порошенко. 22 січня тепер відзначають День Соборності, а 21 листопада – День Гідності та Свободи, який присвятили подіям двох революцій

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