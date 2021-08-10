Машини просто зім'яло: у страшній аварії під Обуховом загинула дитина (фото)

Під Обуховом сталася страшна аварія / колаж "Сьогодні"
В Обухівському районі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода з двома автомобілями, які буквально зім'яло, у результаті загинула дитина.
Про це повідомила прес-служба поліції Київської області.
На місці аварії під Обуховом / Фото: Нацполиция
Правоохоронці розповіли, що аварія сталася ввечері в понеділок близько 19:00 на перехресті доріг с. Мирівка – с. Горохове.
Обидва автомобілі страшно пошматувало / Фото: Нацполиция
За попередньою інформацією, Nissan Maxima, який їхав другорядною дорогою, не пропустив автомобіль Skoda Octavia, що призвело до зіткнення.
В автомобілі Nissan Maxima перебувало чотири людини, двоє з яких діти. У результаті аварії загинув хлопчик 2020 року народження.
На місці ДТП у Обухівському районі / Фото: Нацполиция
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Чому відбуваються ДТП
За даними поліції, основна причина автомобільних аварій в Україні – порушення правил дорожнього руху:
- порушення правил маневрування – 35 947 випадків;
- перевищення безпечної швидкості – 20 414 випадків;
- недотримання дистанції – 14 675 випадків.
Нагадаємо, у Вінницькій області автомобіль Chery Tiggo зіткнувся з мотоблоком "Зубр", у ДТП загинула 20-річна вагітна.
Раніше в Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, постраждало дев'ять людей.
Ми також писали, що в Дніпрі в аквапарку Happy Day загинув дев'ятирічний хлопчик, який відпочивав там разом з мамою. За попередньою інформацією, дитина потонула у великому басейні, коли мама відійшла.
Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці