Масштабне ДТП під Києвом: є постраждалі (фото)

На місці працюють медики і поліція

На перехресті Яблонської та Окружної у Бучі сталася аварія, 21 січня. У поліції Київської області "Сьогодні" розповіли, що ДТП сталося в близько 12:00 години дня.

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Киянка 1996 року народження, керуючи автомобілем Honda Accord їхала по вулиці Яблонській в місті Буча в напрямку Ворзеля.

Виїжджаючи з другорядної дороги на головну, вона не надала перевагу в русі автомобілю "ВАЗ", який їхав по трасі. Сталося зіткнення.

Від удару "ВАЗ" скоїв лобове зіткнення з вантажним автомобілем Renault.

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"У цьому ДТП загинув водій "ВАЗа", його особа встановлюється. Двоє пасажирів з цього автомобіля були доправлені з травмами до лікарні Ірпеня. На місці працюють співробітники поліції, які з'ясовують всі обставини і причини ДТП", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Київської області.

Дорога усипана уламками скла та вцілілими пляшками, які перевозив один з автомобілів.

На місці невеликий корок.

Місцеві жителі відзначають, що перехрестя, де сталося ДТП дуже небезпечне, його навіть називають "чорним". Тут регулярно відбуваються аварії з транспортом.

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Нагадаємо, раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет.

Крім того, ми писали, що в Одесі зіткнулися п'ять автомобілів.

Дивіться сюжет – в Софіївській Борщагівці водій збив дівчину, вона померла на місці:

Відео: Сьогодні

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